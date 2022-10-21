Производитель бытовой техники Whirlpool в III кв. снизил чистую прибыль в 3,3 раза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. в третьем квартале снизил чистую прибыль в 3,3 раза и ухудшил прогноз финансовых показателей на текущий год из-за падения потребительского спроса на фоне стабильно высокой инфляции.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре упала до $143 млн, или $2,6 в расчете на акцию, по сравнению с $471 млн, или $7,51 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $4,49 на акцию.

Выручка сократилась до $4,78 млрд против $5,49 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $5,35 на акцию при выручке в $5,16 млрд.

Whirlpool теперь планирует по итогам 2022 года получить выручку в районе $20,1 млрд, в то время как прежний прогноз составлял $20,7 млрд. Также компания ухудшила оценку прибыли до $5 на акцию по сравнению с ранее ожидавшимися $9,5-11,5 на акцию.

"Мы полагаем, что проблемы сохранятся в течение первого полугодия 2023 года", - заявил главный исполнительный директор компании Марк Битцер.

Котировки акций Whirlpool на дополнительных торгах в понедельник снизились на 4,1% после публикации отчетности. С начала этого года капитализация компании упала на 44% (до $7,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 23,1% за этот период.