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Whirlpool отчиталась о квартальном и годовом чистом убытке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. получил существенный чистый убыток при сокращении выручки на 15%. Скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков, как и прогноз прибыли на 2023 год.

В октябре-декабре чистый убыток Whirlpool составил $1,61 млрд, или $29,35 в расчете на акцию, против прибыли в $298 млн, или $4,90 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,89 на акцию, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $3,23 на акцию.

Квартальная выручка Whirlpool уменьшилась на 15%, до $4,92 млрд, при среднем прогнозе рынка в $5,08 млрд.

Убыток и сокращение выручки вызваны единовременным нарушением цепочек поставок в Северной Америке, говорится в сообщении.

В 2022 году в целом компания зафиксировала чистый убыток в размере $1,52 млрд против прибыли в $1,78 млрд годом ранее и сократила выручку на 10,3%, до $19,72 млрд.

Компания в 2023 году чистую прибыль в диапазоне от $16 до $18 на акцию при выручке в $19,4 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидают чистую прибыль на уровне $15,9 на акцию.

За последние три месяца капитализация Whirlpool выросла на 11,1%, до $8,4 млрд.

Whirlpool США Северная Америка
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