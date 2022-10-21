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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2023 году, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, компания может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая.

Дата начала размещения - 24 октября, планируемая дата окончания - 8 ноября либо дата размещения последней облигации.

Оплата "замещающих" облигаций будет производиться евробондами-2023, выпущенными Gaz Capital S.A., права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2023 году на 1 млрд евро, ставка купона по ним - 3,125%.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" в сентябре в рамках аналогичной сделки уже заместил часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году локальными облигациями, обмену также подлежали еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями. Затем компания сообщила, что заместила часть выпуска, номинированного в британских фунтах, с погашением в 2024 году. В октябре "Газпром" должен завершить обмен на локальные облигации выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2034 году.

Газпром капитал Газпром
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