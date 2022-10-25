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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Газпром" разместит локальные облигации для замены евробондов-28 в евро

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2028 году, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая.

Дата начала размещения - 26 октября, планируемая дата окончания - 8 ноября либо дата размещения последней облигации.

Оплата "замещающих" облигаций будет производиться евробондами-2028, выпущенными Gaz Finance plc, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2028 году на 500 млн евро, ставка купона по ним - 1,85%.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году и часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. Ранее на этой неделе был начат сбор заявок для замены на локальные бонды еврооблигаций с погашением в 2023 году, номинированных в евро.

Обмен еврооблигаций на российские облигации - это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях, отмечал ранее зампред "Газпрома" Фамил Садыгов.

Газпром капитал Газпром
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