Добывающая в России золото шведская Auriant снизила годовое производство на 14%

Продажи компании в 2022 году выросли на 8%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в 2022 году сократила производство золота на 14%, до 25,1 тысячи унций (780 кг), говорится в пресс-релизе компании.

Для сравнения, прогноз составлял 800-830 кг. Отставание от него, заявляет Auriant, в основном объясняется тем, что подрядчик по россыпной добыче на Староверинской площади в связи с текущей ситуацией не смог вовремя завезти оборудование.

Однако производство на рудном активе Тардан также упало на 14%, до 24,8 тысячи унций (772 кг): переработка руды сократилась на 4%, до 413,3 тысячи тонн, средние содержания - на 11%, до 2,04 г/т.

В то же время продажи Auriant по итогам 2022 года выросли на 8%, до 28,4 тысячи унций.

Структуры Auriant продолжают продавать золото с дисконтом к ценам LBMA, отмечает компания. Это вместе со снижением мировых цен на золото и укреплением рубля - факторы, которые негативно влияли на финпоказатели компании в 2022 году, поясняет Auriant. Компания ожидает, что эти же факторы сохранятся в 2023 году.

Производственные показатели Auriant Mining:

Показатель IV кв. 2022* IV кв. 2021* Динамика* 2022 2021 Динамика ТАРДАН Добыча руды, тыс. т 56,6 142,2 -60% 355,3 458,5 -23% Средние содержания, г/т 1,39 2,68 -48% 1,92 2,32 -17% Переработка руды на CIL, тыс. т 115,4 104,1 11% 413,3 428,3 -4% Средние содержания, г/т 1,7 2,7 -37% 2,0 2,3 -11% Производство золота, тыс. унций 5,378 6,858 -22% 24,805 28,72 -14% СТАРОВЕРИНСКАЯ (СОЛКОКОН) Производство золота, тыс. унций 0,075 0,069 9% 0,278 0,563 -51% ИТОГО выпуск золота, тыс. унций 5,452 6,928 -21% 25,082 29,283 -14% Продажи золота, тыс. унций 6,196 6,567 -6% 28,364 26,316 8%

* расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Староверинская (Солкокон) в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.