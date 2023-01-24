Добывающая в России золото шведская Auriant снизила годовое производство на 14%
Продажи компании в 2022 году выросли на 8%
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в 2022 году сократила производство золота на 14%, до 25,1 тысячи унций (780 кг), говорится в пресс-релизе компании.
Для сравнения, прогноз составлял 800-830 кг. Отставание от него, заявляет Auriant, в основном объясняется тем, что подрядчик по россыпной добыче на Староверинской площади в связи с текущей ситуацией не смог вовремя завезти оборудование.
Однако производство на рудном активе Тардан также упало на 14%, до 24,8 тысячи унций (772 кг): переработка руды сократилась на 4%, до 413,3 тысячи тонн, средние содержания - на 11%, до 2,04 г/т.
В то же время продажи Auriant по итогам 2022 года выросли на 8%, до 28,4 тысячи унций.
Структуры Auriant продолжают продавать золото с дисконтом к ценам LBMA, отмечает компания. Это вместе со снижением мировых цен на золото и укреплением рубля - факторы, которые негативно влияли на финпоказатели компании в 2022 году, поясняет Auriant. Компания ожидает, что эти же факторы сохранятся в 2023 году.
Производственные показатели Auriant Mining:
|Показатель
|IV кв. 2022*
|IV кв. 2021*
|Динамика*
|2022
|2021
|Динамика
|ТАРДАН
|Добыча руды, тыс. т
|56,6
|142,2
|-60%
|355,3
|458,5
|-23%
|Средние содержания, г/т
|1,39
|2,68
|-48%
|1,92
|2,32
|-17%
|Переработка руды на CIL, тыс. т
|115,4
|104,1
|11%
|413,3
|428,3
|-4%
|Средние содержания, г/т
|1,7
|2,7
|-37%
|2,0
|2,3
|-11%
|Производство золота, тыс. унций
|5,378
|6,858
|-22%
|24,805
|28,72
|-14%
|СТАРОВЕРИНСКАЯ (СОЛКОКОН)
|Производство золота, тыс. унций
|0,075
|0,069
|9%
|0,278
|0,563
|-51%
|ИТОГО выпуск золота, тыс. унций
|5,452
|6,928
|-21%
|25,082
|29,283
|-14%
|Продажи золота, тыс. унций
|6,196
|6,567
|-6%
|28,364
|26,316
|8%
* расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Староверинская (Солкокон) в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.