Verizon увеличил чистую прибыль в IV квартале на 41%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американский оператор связи Verizon Communications увеличил чистую прибыль на 41%, однако акции компании после публикации отчета дешевеют, поскольку ее годовой прогноз оказался слабее ожиданий.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $6,7 млрд против $4,74 млрд годом ранее. Прибыль на акцию выросла до $1,56 с $1,11.

Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $1,19 на акцию с $1,31 годом ранее. При этом показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка Verizon поднялась на 3,5%, до $35,3 млрд с $34,1 млрд, превысив консенсус-прогноз в размере $35,1 млрд.

В том числе выручка от продажи оборудования выросла на 4,1% - до $7,63 млрд, в то время как сервисная выручка компании увеличилась на 3,3% и составила $27,63 млрд.

По итогам 2023 года Verizon ожидает скорректированную прибыль в расчете на акцию на уровне $4,55-4,85 при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $4,96 на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация Verizon упала на 25,1%, до $168 млрд.