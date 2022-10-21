Российские аграрии с начала года нарастили закупки минудобрений на 7%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - С начала 2022 года российские аграрии приобрели порядка 4,3 млн тонн минудобрений в действующем веществе, что почти на 7% больше, чем годом ранее, сообщил Минсельхоз.

По предварительным данным, темпы приобретения минудобрений позволят поднять их уровень внесения до 60 кг на 1 га посевной площади в среднем по стране, считают в ведомстве.

В 2021 году этот показатель составлял 55 кг на 1 га.

Минсельхоз отметил, что для обеспечения внутреннего рынка минеральными удобрениями действуют экспортные квоты на отдельные виды продукции, а также фиксация цен. Кроме того, совместно с Минпромторгом и регионами утвержден план закупок минудобрений.