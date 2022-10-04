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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Минсельхоз ждет от аграриев научно обоснованного внесения удобрений

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские аграрии достигнут целевого научно обоснованного показателя внесения минеральных удобрений в размере 80 кг на 1 га к 2024-2025 году, рассчитывает Минсельхоз. Об этом глава министерства Дмитрий Патрушев заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы нацелены на научно обоснованный показатель в 80 кг. От этих планов Минсельхоз не отказывается, и, я думаю, что к 2024-2025 году мы сможем этого добиться", - сказал министр.

По его словам, в 2019 году средний показатель составлял 46 кг на гектар, в 2022 году этот показатель может вырасти до 61 кг на гектар.

Объем внесения минудобрений растет за счет увеличения объемов закупок: на данный момент аграрии закупили почти на 300 тысяч тонн удобрений больше, чем годом ранее, сказал Патрушев.

Среди мер, предусмотренных для обеспечения внутреннего рынка минеральными удобрениями - экспортные квоты, фиксация цен, а также утвержденный совместно с Минпромторгом и регионами план закупок. "В результате наши аграрии обеспечены удобрениями в необходимом объеме и по доступным ценам", - заявил министр сельского хозяйства.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев
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