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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

"Фортум" законсервирует четыре ВЭС в связи с уходом Vestas из России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Фортум" ищет подрядчика для консервации трех ВЭС в Самарской области и одной в Волгоградской, следует из материалов компании в единой информационной системе закупок. Эти электростанции компания планировала ввести в эксплуатацию в технологическом партнерстве с датской Vestas,

Так, ООО "Девятый ветропарк ФРВ" (структура "Фортума") ищет подрядчика для консервации Покровской и Ивановской ВЭС в Самарской области, ООО "Четырнадцатый ветропарк ФРВ" - для консервации Гражданской ВЭС в этом же регионе. Речь идет о консервации оборудования и сооружений построенных объектов станций.

Ранее сообщалось, что ООО "Восьмой ветропарк ФРВ" планирует консервацию Новоалексеевской ВЭС в Волгоградской области. В техзадании закупки сказано, что основная цель консервации - сохранение технических характеристик оборудования и сооружений.

Как следует из материалов закупок по всем четырем станциям, речь идет о демонтаже, упаковке, доставке, размещении оборудования по адресу хранения, а также о защите сооружений фундаментов ВЭУ.

Подвести итоги закупки по Покровской и Ивановской ВЭС планируется 1 ноября, по Гражданской ВЭС - 3 ноября, по Новоалексеевской ВЭС - 8 ноября.

В апреле технологический партнер "Фортума" - датская Vestas - решила уйти из России. Так, производство лопастей на заводе "Вестас Мэньюфекчуринг Рус" в Ульяновске планируется поэтапно остановить до конца года, завод законсервировать, сообщали недавно "Интерфаксу" в Минпромторге. При этом в ведомстве отмечали, что остановка производства не должна повлиять на проекты "Ветропарков ФРВ" (структуры "Фортума"): обязательства перед ними по выпуску лопастей для четырех ветростанций в этом году планируется выполнить, сказали в ведомстве.

При этом весной Vestas сообщала датскому изданию Ekstra Bladet о приостановке в связи с уходом из России именно этих четырех проектов (которые планируются законсервировать - ИФ) "по соглашению с нашим финским заказчиком".

Строительство трех ВЭС в Самарской области началось осенью прошлого года. Предполагалось, что на территории соответствующего ветропарка будут размещены 52 ветроэлектрических установки Vestas мощностью 4,55 МВт каждая, а поставка станциями электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) начнется в IV квартале 2022 года. Сообщалось, что лопасти и башни для проектов производятся в Ульяновске и Таганроге, в сборка гондол идет в Дзержинске - там у Vestas было производство на базе завода Liebherr, сейчас гондолы на нем не выпускаются, уточняли "Интерфаксу" ранее в Минпромторге.

В Волгоградской области "Фортум" планировал до 2024 года построить ветропарки совокупной мощностью 500 МВт, в числе которых и Новоалексеевская ВЭС. Ее также планировалось ввести в четвертом квартале этого года.

Финский энергохолдинг Fortum также ранее объявил о прекращении бизнеса в России. В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум". Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику.

Vestas Вестас Рус Фортум Дания ФРВ Минпромторг Fortum Финляндия
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