Структура "Фортума" законсервирует Новоалексеевскую ВЭС в Волгоградской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ООО "Восьмой ветропарк ФРВ" (структура ПАО "Фортум") ищет подрядчика для консервации ветроэлектростанции (ВЭС) "Новоалексеевская" в Волгоградской области, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 5,1 млн рублей.

Победителю тендера предстоит до конца 2022 года демонтировать, упаковать и доставить на хранение оборудование ВЭС, а также провести защиту сооружений ветроэнергетической установки. Главная цель консервации - сохранение технических характеристик оборудования и сооружений.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 октября, итоги торгов планируется подвести 8 ноября.

Ранее сообщалось, что Фонд развития ветроэнергетики (ФРВ, контролируется "Фортумом") планировал до 2024 года построить в Волгоградской области ветропарки совокупной мощностью 500 МВт. Так, в Котовском районе в 2021-2022 годах планировалось ввести в эксплуатацию ВЭС "Котовская" и "Новоалексеевская" общей мощностью 99 МВт, в 2022 году - "Купцовскую" и "Ольховскую" суммарной мощностью 311 МВт. Строительство объектов мощностью 90 МВт в Быковском районе планировалось начать в 2022-2023 годах.

В строительство Котовской и Новоалексеевской ВЭС было вложено более 1,8 млрд рублей. ФРВ в декабре 2021 года сообщал, что начал поставку электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с Котовской ВЭС, а в IV квартале 2022 года планирует ввести в эксплуатацию Новоалексеевскую.

Технологическим партнером ФРВ в России была датская Vestas, которая весной сообщила об уходе из страны. Изначально речь шла лишь о приостановке проектов, но потом стало известно, что это решение затронет и судьбу производств компании в стране. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, Vestas намерена разорвать специнвестконтракт с Россией.

Финский энергохолдинг Fortum также ранее объявил о прекращении бизнеса в России. В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум". Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику.