"Ъ" сообщил о возможном отказе "Фортума" от трети своих проектов ветростанций

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Фортум" (основной акционер - финский Fortum) может отказаться от части своих самых дешевых проектов ветряных станций (ВЭС), полученных на конкурсе в 2021 году. Речь о проектах суммарной мощностью 459 МВт с запуском в 2025-2027 гг. Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект протокола набсовета "Совета рынка".

Как сообщается, вопрос будет обсуждаться на набсовете 20 декабря.

Если "Фортум" откажется от части проектов, то этот объем будет разыгран на новом конкурсе уже весной 2023 г. Но на совещании в "Совете рынка" представители компании сказали, что могут снять вопрос с повестки, если правительство одобрит повышенную индексацию (на 20,4% вместо 8,4%) цен проектов ВИЭ, отобранных в 2021 году, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В издании напоминают, что в 2021 году "Фортум" выиграл на конкурсе 1,39 ГВт ВЭС, или 75% от всей квоты. Средняя ставка по их проектам – 2,22 руб. за кВт.ч. Цена самых дешевых проектов, от которых хочет отказаться "Фортум", составляет 1,72-1,99 руб. за кВт.ч. Основной конкурент "Фортум" – "Новавинд" (структура "Росатома") – в 2021 году забрала 460,7 МВт по 5,1 руб.

Fortum – один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компания еще в мае объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер – "Газпром энергохолдинг"). Также компания участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике.

Технологический партнер "Фортума" по проектам ВИЭ в РФ датский Vestas ранее также объявил об уходе из России. В частности, производство лопастей на заводе "Вестас Мэньюфекчуринг Рус" в Ульяновске планируется поэтапно остановить до конца года, завод законсервировать.