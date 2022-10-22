РФ в ближайшее время предоставит Белоруссии кредит в пределах ранее согласованных $1,5 млрд

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук Фото: Валерий Мельников/POOL/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия в ближайшие недели завершат оформление кредита белорусской стороне на реализацию проектов в сфере импортозамещения в пределах ранее согласованного объема $1,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" в субботу вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"По кредиту, который известен как $1,5 млрд, договоренности есть. В принципе, он мог бы быть уже подписан, но пока не завершены бюрократические процедуры. У нас ожидается их завершение на следующей неделе. В Белоруссии они тоже должны быть завершены, но может быть, чуть подольше, чем у нас", - сказал он.

В начале октября белорусский премьер-министр Роман Головченко говорил, что Белоруссия уже до конца года с использованием российских кредитных средств планирует запустить семь проектов на $330 млн "в основном в сфере машиностроения" (речь идет, в частности, о локализации автокомпонентов). При этом, касаясь суммы кредитов, он говорил, что она составит $1,5 млрд в эквиваленте, но "возможно, будет еще большей".

Как прокомментировал в субботу Оверчук, "об увеличении речи не идет, но это кредит в рублях, и из-за сроков использования денег разницы возможны".

"Республике Беларусь будет выделено 105 млрд рублей кредита для того, чтобы развивать импортозамещение в интересах экономики Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он.