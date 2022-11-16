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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Россия выделит Белоруссии 102 млрд руб. на импортозамещающие проекты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение о выделении республике кредита в размере 105 млрд российских рублей, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

"Подписано межправсоглашение о выделении Белоруссии кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня (в среду - ИФ) руководители министерств финансов Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подписанного соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии.

"В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов", - сообщили в пресс-службе.

Белоруссия
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