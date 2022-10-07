Минск окончательно договорился с Москвой о кредите на $1,5 млрд на импортозамещение

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия окончательно договорилась с Россией о предоставлении кредита на $1,5 млрд на создание импортозамещающих производств и до конца года запустит семь таких проектов, заявил представителям силового блока правительства премьер-министр республики Роман Головченко. Его слова приводит его пресс-служба.

По его словам, "уже до конца года будет запущено семь таких проектов на сумму около $330 млн, в основном сфере машиностроения, связано это с необходимостью локализации иностранных компонентов к автомобильной технике различных классов".

Головченко в начале недели сообщал, что Москва и Минск согласовали перечень белорусских импортозамещающих проектов, которые будут финансироваться за счет российского кредита общим объемом $1,5 млрд.

"Как минимум 14 белорусских предприятий ждут крупные программы модернизации и развития производственных мощностей", - отмечал премьер Белоруссии. "Мы определились по процентным ставкам, которые для белорусских производителей будут очень выгодными. Согласовали перечни этих (кредитуемых - ИФ) проектов", - уточнял он.

Касаясь суммы кредитов, белорусский премьер говорил, что она составит $1,5 млрд в эквиваленте, но "возможно, будет еще большей". По его словам, "осталось немного технической работы", при этом по ряду проектов "мы уже приступили к работе, что называется, за свои деньги. Теперь это будет подкреплено соответствующими кредитными ресурсами России".