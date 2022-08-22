Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Китай в марте-июле импортировал из РФ энергоресурсов на $35 млрд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китай в период с марта по июль импортировал из России энергоресурсов на общую сумму $35 млрд по сравнению с $20 млрд за тот же период предыдущего года. Таковы подсчеты агентства Bloomberg, основанные на статистических данных таможенного ведомства КНР.

При этом в июле импорт российского угля в Китай достиг рекордного объема – 7,4 млн тонн, что на 14% больше показателя того же месяца 2021 года. Поставки коксующегося угля составили 2 млн тонн, взлетев на 63% по сравнению с прошлым годом. Таким образом Россия в июле стала самым крупным поставщиком угля для Китая, обогнав Индонезию.

Между тем импорт российской нефти в прошлом месяце поднялся на 8% и достиг 7,15 млн тонн, СПГ – на 20%, до 410 тыс. тонн.

Всего в июле Китай потратил $7,2 млрд на закупку российских энергоресурсов против $4,7 млрд годом ранее. На эти поставки приходится около 70% от всего импорта из РФ.

Среди других сырьевых товаров поставки алюминия в Китай выросли на 16%, составив 39,053 тыс. тонн, палладия - на 29%, до 2,35 тонны и пшеницы - подскочили в 1,5 раза, до 3,314 тыс. тонн. В то же время импорт очищенной меди сократился на 20%, до 20,396 тыс. тонн, никеля - на 10%, до 3,286 тыс. тонн.

Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финская Fennovoima потребовала взыскать с "Росатома" около 2 млрд евро

Новая Зеландия намерена ввести санкции против 48 чиновников РФ и одной структуры

Французский ритейлер Carrefour заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования

Французский ритейлер Carrefour заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования

Темпы введения антироссийских санкций выросли в 67 раз по сравнению с 2021 годом

Brent подешевела до $95,5 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 августа

США и их союзники в Европе призвали к отказу от боевых действий в районе Запорожской АЭС

Южная Корея и США начали в понедельник масштабные совместные военные учения

Южная Корея и США начали в понедельник масштабные совместные военные учения

ОАЭ спустя шесть лет вернут посла в Иран

Работники крупнейшего в Великобритании порта для приема грузов объявили забастовку

Работники крупнейшего в Великобритании порта для приема грузов объявили забастовку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });