"Норникель" в I квартале снизил производство никеля на 9%,

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Норникель" в I квартале снизил производство никеля на 9% по сравнению с I кварталом прошлого года, до 47 тысяч тонн, сообщила компания.

Практически весь объем металла был произведен из собственного сырья. "Снижение производства никеля было запланировано и носило временный характер в связи с краткосрочной приостановкой печей на Надеждинском металлургическом заводе и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике на плановый ремонт", - пояснил "Норникель".

В I квартале компании удалось значительно улучшить качество никелевых катодов, производимых Кольским дивизионом. По сравнению с 2022 годом содержание примесей кобальта и меди в них снизилось почти на 40%, цинка - на 50%.

Производство меди (включая Забайкальский дивизион) выросло на 19%, до 109 тыс. тонн (все произведено из собственного сырья). Рост связан с низкой базой I квартала 2022 года.

Забайкальский дивизион в I квартале увеличил производство меди в концентрате на 2% г/г, до 17 тыс. тонн.

Выпуск палладия и платины увеличился на 2% и 11% год к году и составил 721 тыс. унций и 180 тыс. унций соответственно. Рост производства был обусловлен переработкой металлов высокой степени готовности из технологического и транспортного незавершенного производства на Кольской ГМК, увеличением содержания металлов платиновой группы (МПГ) в добытой руде, а также выходом Норильской обогатительной фабрики на проектные показатели после окончания ремонта и модернизации технологической цепочки по переработке вкрапленной руды, завершившейся в IV квартале 2022 года.

"С учетом всех реализуемых мер по снижению влияния логистических рисков и рисков, связанных со снабжением оборудованием и запчастями, на нашу операционную деятельность, мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона", - отметил через пресс-службу старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов.

В 2023 году "Норникель" планирует выпустить 204-214 тысяч тонн никеля (в 2022 году - 218,97 тысячи тонн) и 353-373 тысяч тонн меди (в 2022 году - 366 тысяч тонн) из собственного сырья. Прогноз по производству палладия составляет 2,407-2,562 млн унций (-11% к 2022 году), платины - 604-643 тысяч унций (- 5% к 2022 году).