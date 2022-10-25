Турция обсуждает с "Газпромом" скидку и отсрочку в расчетах за газ

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Турция обсуждает с российской стороной возможность скидки и отсрочки в расчетах за поставляемый газ, сообщил в интервью The Financial Times министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.

В изложении газеты, активно обсуждаемая скидка на российский газ может ослабить давление на турецкую лиру и поддержит президента Реджепа Эрдогана в преддверии выборов, запланированных на следующее лето.

Турция также просит у "Газпрома" возможность отсрочки платежа.

FT приводит мнение Небати о том, что он ожидает "хороших новостей" по обоим вопросам. Глава Минфина выразил уверенность в том, что Турция "очень комфортно" избежит кризиса платежного баланса в следующем году, несмотря на необходимость оплатить импорт энергоресурсов в размере $100 млрд.

Небати назвал экономические связи с Россией "добрососедскими отношениями", даже несмотря на то, что Запад высказывает опасения, что это может использоваться Москвой для обхода санкций. Министр отметил, что "оппозиционные элементы" внутри и за пределами Турции "намеренно ставили под сомнение" финансовые связи страны с РФ. Он настаивает, что экономические связи между двумя странами являются "законными".

"Турция - страна, которая очень осторожно действует в рамках международной финансовой системы. Это не та страна, поведение которой может привести к нарушениям международной финансовой системы. Мы абсолютно уверены в этом. Мы все получаем законным путём", - заверил министр.

В 2021 году Турция импортировала рекордные 58,7 млрд куб. м газа. Импорт за 7 месяцев 2022 года остался почти на уровне прошлого года (34,237 млрд куб. м - снижение на 0,4%). Россия обеспечивает более 40% поставок газа в республику.