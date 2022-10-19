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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Турция способна стать связующим звеном в поставках российского газа в Европу, заявил в среду турецкий президент Реджеп Эрдоган.

По его словам, которые приводит "Анадолу", "сегодня страны Европы находятся в активном поиске путей для закупок газа, в то время как у Турции подобных проблем нет".

"Путин и сам сказал, что Европа может покупать газ через Турцию", - отметил Эрдоган.

Он напомнил, что на недавней встрече с российским лидером они пришли к единому мнению по этому вопросу.

На прошлой неделе Эрдоган и Путин после переговоров в Астане поручили соответствующим ведомствам начать работу по вопросу возможности создания газового хаба в Турции.

Путин заявлял, что газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны.

Турция
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