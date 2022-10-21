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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В Кремле заявили, что детали реализации проекта газового хаба в Турции пока неясны

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Детали реализации проекта газового хаба в Турции пока неясны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу его спросили о том, есть ли понимание, как будет организована работа хаба, идею создания которого ранее обсудили президенты России и Турции. У Пескова уточнили, кому будут продавать газ из этого хаба.

"Нет, пока стройного понимания нет. Сама идея концептуально была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане. Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, которая в интересах и Москвы, и Анкары. Поэтому сейчас все нюансы будут прорабатывать", - сказал Песков.

В любом случае, продолжил он, "Турецкий поток" - это исправно и на полную загрузку работающая газовая система".

"Что касается хаба, то там много надо нюансов проговаривать, естественно, здесь должен быть и продавцы, и транспорт, и покупатели, и так далее. Все это предстоит еще определить", - сказал Песков.

На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин после переговоров в Астане поручили соответствующим ведомствам начать работу по вопросу возможности создания газового хаба в Турции.

Путин заявлял, что газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны.

Дмитрий Песков Турция
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