Банк HSBC увеличил квартальную чистую прибыль в 2,8 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc увеличил чистую прибыль в III квартале 2023 года в 2,8 раза, в частности, благодаря росту процентного дохода на фоне высоких ставок.

Совет директоров банка одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,1 на акцию и обратный выкуп акций на сумму до $3 млрд.

Как говорится в пресс-релизе HSBC, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $5,62 млрд против $2 млрд годом ранее.

Доналоговая прибыль HSBC в минувшем квартале подскочила до $7,71 млрд с $3,23 млрд годом ранее, выручка увеличилась на 40%, до $16,2 млрд.

Чистый процентный доход банка вырос на 15%, до $9,25 млрд, чистая процентная маржа повысилась до 1,7% с 1,51% годом ранее. Непроцентные доходы увеличились почти вдвое - до $6,9 млрд.

Главный исполнительный директор HSBC Ноэль Куинн заявил, что банк фиксировал сильные финансовые результаты три квартала подряд и движется к достижению цели рентабельности материального капитала (ROTE) в 15-17%, поставленной на 2023 год.

Банк подтвердил целевой показатель чистого процентного дохода на 2023 год на уровне "выше $35 млрд".

Анонсированная в понедельник программа обратного выкупа акций будет начата в ближайшее время и завершена до публикации банком отчета за 2023 год 21 февраля 2024 года.