Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Выделенная из General Electriс GE HealthCare Technologies сократила квартальную прибыль

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Компания GE HealthCare Technologies Inc., выделенная из General Electric в начале января 2023 года, отчиталась о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале 2022 года, несмотря на увеличение выручки.

В октябре-декабре чистая прибыль GE HealthCare Technologies сократилась на 1,8% в годовом выражении, до $554 млн. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,21 с $1,24.

Скорректированная прибыль составила $1,31 на акцию против $1,36 на бумагу за аналогичный период годом ранее.

Тем временем квартальная выручка компании увеличилась на 7,6%, до $4,94 млрд.

Консенсус-прогнозов от FactSet для финансовых показателей GE HealthCare не было.

Компания ожидает, что в 2023 году скорректированный показатель прибыли на акцию составит $3,60-3,75. В 2022 году в целом он составлял $3,38 на бумагу.

Акции GE HealthCare, начавшие торговаться 4 января, на предварительных торгах в понедельник дешевеют на 0,1%.

GE HealthCare Technologies General Electriс США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

Евро поднялся выше 76 рублей впервые с 9 января

"АвтоВАЗ" скоро решит проблему дефицита лакокрасочных материалов

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие

Акции "Ростелекома" выросли на 4,7-9,8% в связи с возможной покупкой "Мегафона"

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

Brent подешевела до $86,3 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });