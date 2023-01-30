Выделенная из General Electriс GE HealthCare Technologies сократила квартальную прибыль

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Компания GE HealthCare Technologies Inc., выделенная из General Electric в начале января 2023 года, отчиталась о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале 2022 года, несмотря на увеличение выручки.

В октябре-декабре чистая прибыль GE HealthCare Technologies сократилась на 1,8% в годовом выражении, до $554 млн. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,21 с $1,24.

Скорректированная прибыль составила $1,31 на акцию против $1,36 на бумагу за аналогичный период годом ранее.

Тем временем квартальная выручка компании увеличилась на 7,6%, до $4,94 млрд.

Консенсус-прогнозов от FactSet для финансовых показателей GE HealthCare не было.

Компания ожидает, что в 2023 году скорректированный показатель прибыли на акцию составит $3,60-3,75. В 2022 году в целом он составлял $3,38 на бумагу.

Акции GE HealthCare, начавшие торговаться 4 января, на предварительных торгах в понедельник дешевеют на 0,1%.