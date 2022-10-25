Все инвестрешения в "Роснано" будут проходить через совет директоров

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Полномочия принятия решений по всем инвестиционным проектам АО "Роснано" переданы совету директоров, соответствующие изменения в устав опубликовала компания.

В частности, к компетенции совета директоров относится определение объемов финансирования инвестпроектов, утверждение основных параметров реализации (прекращение реализации) компанией инвестпроектов, основных параметров участия (прекращения участия) компании в инвестиционных фондах, в том числе созданных в форме инвестиционного товарищества.

Кроме того, совет директоров будет согласовывать решения о заключении, изменении и прекращении компанией договоров инвестиционного товарищества, согласовывать решения о приобретении и продаже инвестиционных паев. Совет директоров также будет принимать решения об участии (в том числе - о создании), прекращении и об изменении доли участия компании в других организациях.

Также к компетенции совета относится согласование сделок, связанных с финансированием инвестпроектов независимо от их суммы (ранее этот пункт касался проектов по производству высокотехнологических материалов, необходимых для производства нанотехнологической продукции).

Ранее утверждение основных параметров реализации (прекращения реализации) инвестпроектов и основных параметров участия (прекращения участия) "Роснано" в инвестфондах, а также принятие решений о заключении, изменении и прекращении договоров инвестиционного товарищества находились в компетенции единоличного исполнительного органа.

Согласно новому уставу, единоличный исполнительный орган принимает решение о заключении, изменении и прекращении компанией договоров инвестиционного товарищества с учетом решений, принятых советом директоров. Также к полномочиям исполнительного органа отнесено принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением и продажей инвестпаев – также с учетом принятых советом директоров решений.

"За два года командой реализовано 70% исторического портфеля АО "Роснано". К реализации в 2023-2024 годах остаются преимущественно проблемные активы и компании, подготовленные к продаже стратегическим инвесторам. Перспективные проекты развиваются в партнёрствах, защищенных от актуальных для АО "Роснано" рисков. Управляющей компанией обеспечено погашение трети накопленного долга. Оставшаяся задолженность на 80% обеспечена гарантиями акционера. Сегодняшние изменения в уставе АО "Роснано" предполагают соответствующее перераспределение баланса ответственности", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснано".