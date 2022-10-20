"Роснано" назвало целесообразным увеличение доли частного капитала в его новых проектах

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Роснано" считает наиболее целесообразным вариантом реорганизации изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли частного капитала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В частности, в компании полагают, что на первом этапе пропорция инвестирования может быть 1/4, то есть на один государственный рубль четыре рубля - средства частных инвесторов, "с учетом интересов государства". "Такая пропорция соответствует правилам инвестирования средств Фонда национального благосостояния", - отметили в компании.

В "Роснано" считают, что скорейшее погашение задолженности позволит снизить размер будущих процентных платежей и высвободит средства компании для инвестиций в перспективные проекты.

При этом в компании полагают, что ускоренная реализация всех активов исторического портфеля и отказ от инвестирования в новые проекты, на котором настаивает Минфин РФ, приведет к снижению поступлений от выходов из портфельных компаний (срочная продажа = дисконт) и закрытию долговых обязательств с дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за необходимости выплаты более чем 30 млрд рублей процентных платежей.

"Во многих активах доля участия "Роснано" значительна, иногда превышает контрольную - это позволяет реализовать сценарии частичной продажи и получить дополнительный возврат средств от роста стоимости через 2-4 года. Ускоренная реализация таких активов нерациональна", - сказали в пресс-службе "Роснано".

Там сообщили, что "Роснано" подготовило к продаже 20 компаний (в том числе зарубежные). В их числе - активы в области альтернативной энергетики. Команды будут переконфигурированы под новые смежные задачи. Например, накопленные компетенции в энергетике планируется использовать в новых проектах по распределенной децентрализованной энергетике и промышленному хранению энергии.

При этом ядром портфеля остаются критически важные для страны активы в машиностроении, медицине, химии, нефтегазовой отрасли, светотехнике и электронике, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и ЖКУ. В частности, это компании "Плакарт", "Вириал", "Оптиковолоконные Системы", "РМ Нанотех", "Профотек", "Русский кварц", "НЭВЗ-Керамикс", "Новомет", "ЭЛВИС-НеоТек", "НоваМедика", "Фармсинтез" и ряд проектов фонда "РОСНАНО-СИНТЕЗ".

"Перечисленные проекты получили одобрение профильных министерств и ведомств. Все они обладают наибольшим потенциалом роста, соответствуют Национальным целям развития РФ до 2030 года и могут стать альтернативными поставщиками востребованной рынком продукции, заместив ушедших иностранных игроков. Дальнейшие планы команды связаны с максимизацией их экономического потенциала. На базе этих компаний планируется создание отраслевых центров компетенций", - сказали в пресс-службе "Роснано".

В "Роснано" также считают целесообразным переформатирование компании - переориентацию на создание и вывод на рынок решений нового технологического уклада (deeptech, посткремниевая электроника и фотоника, робототехника, создание новых материалов путем математического моделирования, квантовые вычисления, искусственный интеллект и т.д.).

"При любом сценарии развития ситуации менеджмент "Роснано" продолжит работу, направленную на снижение операционных расходов, финансовое оздоровление компании, увеличение стоимости активов и минимизации ущерба акционеру в рамках задач, поставленных руководством страны", - заверили в компании.

В компании отметили также, что выбранная акционером в 2010 году модель финансирования деятельности за счет использования заемных средств оказалась неработоспособной и стала ключевой причиной нынешнего финансового состояния компании. Мировая практика рынка венчурного инвестирования также не знает подобных примеров, добавили в компании.

В компании уточнили, что за период 2010 - 2022 годов объем внешних заимствований "Роснано" составил более 290 млрд рублей, а расходы на его обслуживание - 133 млрд рублей, то есть объем процентных платежей больше, чем необходимо для финансового оздоровления компании. При выплате долга по графику к 2028 году его сумма вырастет до 165 млрд рублей, в том числе 36 млрд рублей процентами, сказали в пресс-службе.

Возможность ликвидации "Роснано"

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ обсуждает возможность расформирования "Роснано". По данным газеты, предложение появилось из-за того, что компания утратила возможность самостоятельно обслуживать собственные обязательства на фоне введения антироссийских санкций. В текущих условиях в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета. Источники издания утверждают, что соответствующие перспективы в письме президенту Владимиру Путину описал глава Минфина Антон Силуанов.

В рамках этого сценария речь может идти о передаче другим профильным госкорпорациям части портфельных компаний "Роснано", представляющих значимость для технологического развития страны. В качестве альтернативного варианта газета называет "продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям", поскольку накопленный опыт "Роснано" может помочь в решении задач импортозамещения.

При этом источник "Интерфакса" в одном из ведомств рассказал, что на прошлой неделе на заседание правительства выносился вопрос в такой формулировке: "О выделении Минэкономразвития в 2022 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "Роснано" в целях его докапитализации" (докладчик - глава Минфина Антон Силуанов).