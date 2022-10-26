Крупный приморский лесозаготовитель предупредил об угрозе остановки производства

Группа "Тернейлес" призывает отменить ограничения на экспорт сырых пиломатериалов и хвойных пород

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Тернейлес" (Приморский край, одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Дальнего Востока) может остановить производство, если не получит поддержку со стороны государства, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в заксобрании региона.

"Сложилась крайне сложная обстановка в лесопромышленном комплексе в силу тех запретов, которые были введены по отношению к недружественным странам. Это коснулось щепы, это коснулось шпона, и многие наши предприятия сегодня уже начинают работать в убыток. Это, по сути, сокращение людей (...), это убытки, которые в последующем, так или иначе, приведут по некоторым предприятиям к остановке", - сказал он.

По его словам, угроза остановки возникла для предприятий группы "Тернейлес", где трудятся около 3 тысяч работников.

Гендиректор и совладелец ОАО "Тернейлес" Владимир Щербаков пояснил "Интерфаксу", что на данный момент речь о полной остановке производства не идет. Тем не менее, компания нуждается в поддержке, прежде всего в регуляторной плоскости.

"Группа "Тернейлес" - практически на 100% экспортоориентированное производство. С июня 2022 года мы работаем с большими убытками из-за вынужденного сокращения объемов лесозаготовки и производства шпона. Сокращений персонала у нас нет. Если не будут открыты экспортные рынки, то возможно придется и останавливать те или иные предприятия", - объяснил Щербаков.

По его словам, ситуацию можно выправить и вернуть рентабельность бизнесу за счет снятия ограничений на экспорт сырых пиломатериалов и хвойных пород.

В ноябре 2021 года правительство приняло постановление, которое по сути ввело со 2 января по 31 декабря 2022 года заградительные экспортные пошлины в отношении отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Согласно постановлению, для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены в размере 200 евро за 1 куб. м, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за 1 куб. м.

Экспорт российских пиломатериалов, в отношении которых, как и на другую продукцию лесопромышленного комплекса, с 10 июля начали действовать санкции Евросоюза, в январе-июле 2022 года сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,4 млн куб. м.

"Тернейлес" работает в Тернейском, Красноармейском, Дальнегорском, Кавалеровском и Пожарском районах Приморского края. В группу входят ОАО "Тернейлес" и четыре дочерних предприятия: ОАО "Рощинский КЛПХ", ОАО "Амгу" (доля владения "Тернейлеса" - по 100%), ЗАО "ПТС Хардвуд" (55,56%) и ЗАО "СТС Текновуд" (52%).

Как говорится в отчетности компании, японской Sumitomo Corp. принадлежат 45% акций ОАО "Тернейлес", гендиректору Владимиру Щербакову - 30%.