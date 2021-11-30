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Утверждены заградительные пошлины на вывоз грубо обработанной древесины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство со 2 января до 31 декабря 2022 года расширит ограничения на вывоз леса, введя заградительные экспортные пошлины на отдельные виды лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены в размере 200 евро за 1 кубометр, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за кубометр.

Чиновники рассчитывают, что это позволит ограничить вывоз из страны необработанной древесины под видом пиломатериалов.

Сейчас ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляет 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно, на бук и ясень - также 10%, но не менее 50 евро за кубометр.

Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. В Минпромторге ранее объясняли, что пошлины введут на так называемый "товар прикрытия", используемый для маскировки вывоза "кругляка".

С 1 января 2022 года планируется введение полного запрета на экспорт необработанной древесины.

С июля в стране уже действует 10-процентная пошлина на экспорт пиломатериалов влажностью более 22% из хвойных пород древесины.

Правительство ЕАЭС Минпромторг

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