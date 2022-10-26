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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

Акции ПАО "Лензолото" раллируют более чем на 20%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Лензолото" утром в среду дорожают более чем на 20%, что может быть следствием покупок в ожидании выплат высоких промежуточных дивидендов компании.

На "Московской бирже" к 10:31 обыкновенные акции "Лензолота" подорожали на 21,2% до 16380 рублей, "префы" - на 10%, до 1650 рублей. Максимум сделок с обыкновенными бумагами составил 17860 рублей (+32,1%) - пик с июля 2021 года.

В середине октября стало известно, что совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года 3508 рублей на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов "Лензолота" планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, планируется установить 28 ноября.

Лензолото Мосбиржа
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