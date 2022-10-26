Объем продаж Heineken в III квартале вырос слабее прогнозов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, в третьем квартале 2022 года зафиксировала рост выручки на 27,5%, однако продажи в натуральном выражении увеличились слабее ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила 9,415 млрд евро по сравнению с 7,38 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка без учета единовременных факторов и амортизации (BEAI) повысилась на 19,8%, до 7,79 млрд с 6,03 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал этот показатель на уровне 7,88 млрд евро.

Объем продаж пива в минувшем квартале увеличился на 8,9% в органическом выражении вместо ожидавшегося роста на 12%.

Негативным фактором стали слабые темпы роста продаж в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и в Северной и Южной Америке, сообщает компания. Тем временем в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи взлетели почти в два раза, на 89,6%.

Продажи премиальных марок пива в натуральном выражении повысились на 15% в минувшем квартале, в том числе флагманской марки Heineken - на 11,5%.

Указанные выше показатели не включают в себя данные по России. Компания предполагает заключить сделку о передаче российского бизнеса новому собственнику в первом квартале следующего года, говорится в её пресс-релизе.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Акции Heineken падают на 8,1% в ходе торгов в Амстердаме в среду. Рыночная стоимость компании с начала года уменьшилась на 18% и составляет примерно 50,2 млрд евро.