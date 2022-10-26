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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Carlsberg улучшил прогноз роста операционной прибыли и увеличит объем выкупа акций

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg AS улучшил прогноз роста операционной прибыли на 2022 год благодаря высоким темпам повышения продаж в третьем квартале и принял решение увеличить объем выкупа акций в четвертом квартале.

Согласно новому прогнозу Carlsberg, органический рост выручки компании в текущем году составит 10-12%, а не 7-9%, как ожидалось ранее.

В третьем квартале Carlsberg увеличила продажи в натуральном выражении на 3,6%, главным образом, благодаря повышению спроса в Азии на 9,9%.

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Органический рост выручки компании в прошедшем квартале составил 11,6%, в том числе, в Азии - 19,3%, в Западной Европе - 5,7%, в Центральной и Восточной Европе - 14,7%.

В целом ее выручка в июле-сентябре составила 20,24 млрд датских крон ($2,71 млрд), увеличившись на 13,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

"Деловая среда остается сложной, с учетом неопределенной макроэкономической ситуации, очень высокой инфляции и слабеющего потребительского доверия", - отмечается в пресс-релизе Carlsberg.

Компания завершила третий транш выкупа акций на сумму 1 млрд крон 21 октября. В четвертом квартале она намерена выкупить собственные бумаги на 1,5 млрд крон.

Акции Carlsberg прибавляют в цене 4,7% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 9%.

Carlsberg
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