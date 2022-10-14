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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Продажи алкоголя в России за девять месяцев выросли на 3,7%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе-сентябре 2022 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 157,28 млн декалитров (дал), свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.

В частности, продажи спиртных напитков крепостью выше 9 градусов увеличились на 7,8%, до 81,765 млн дал, в том числе водки - на 6,5%, до 55,79 млн дал, ликероводочных изделий крепостью выше 25% - на 27,4%, до 7,95 млн дал, коньяка - на 3,7%, до 8,82 млн дал. В то же время продажи ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов сократились на 31%, до 1,49 млн дал.

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Продажи слабоалкогольной продукции за девять месяцев выросли на 61,3%, до 10,93 млн дал.

Продажи винодельческой продукции сократились на 6,4%, до 64,58 млн дал. При этом продажи тихих вин выросли на 1,1%, до 39,58 млн дал, игристых - на 8,3%, до 12,21 млн дал. Сокращение продаж произошло в сегменте винных напитков и фруктовых (плодовых) вин.

В сентябре по сравнению с августом продажи алкогольных напитков (кроме пива) сократились - на 4,3%, до 17,22 млн дал. Продажи винодельческой продукции снизились на 11,1%, до 6,65 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 13,6%, до 1,17 млн дал. В то же время выросли продажи спиртных напитков крепостью выше 9 градусов - на 2,6%, до 9,4 млн дал, в том числе водки - на 1,3%, до 6,39 млн дал.

Росалкоголь
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