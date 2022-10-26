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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

ВТБ открыл специальный счет востро в своем филиале в Индии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ВТБ открыл специальный счет востро в своем индийском филиале после получения разрешения Резервного банка Индии, говорится в сообщении российского госбанка.

"Новый механизм расчетов в национальных валютах России и Индии позволит активнее использовать индийские рупии для платежей по импортно-экспортным контрактам между странами. Кроме того, это новые возможности для инвестирования российских компаний на индийском рынке", - указал ВТБ.

ВТБ работает на индийском рынке уже 14 лет.

"ВТБ накопил огромную экспертизу, которая позволяет решать самые сложные задачи по развитию бизнеса наших клиентов, а также наладил устойчивые связи с представителями индийского бизнеса и регулирующих органов. Сегодня одна из важнейших государственных задач – развитие прямых расчетов в национальных валютах в целях укрепления торгово-экономических связей. И здесь ВТБ выступает связующим звеном, финансовым партнером, который не просто помогает нашим клиентам проработать договорную базу, но и оказывает содействие в урегулировании возникающих вопросов с индийскими банками с точки зрения комплаенс-процедур. Все это значительно ускоряет процесс налаживания расчетов в национальных валютах", - заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко, чьи слова приводятся в сообщении.

Филиал банка ВТБ в Индии занимается международным обслуживанием юридических лиц, проводит конверсионные операции, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, привлекает депозиты юридических лиц, оказывает консультационные услуги в отношении торгово-экономических связей между Индией, Россией и странами СНГ. Филиал является действующим членом Indian Banks' Association (Индийская банковская ассоциация) и Foreign Exchange Dealers' Association of India (Ассоциация валютных дилеров Индии).

На этой неделе стало известно, что Сбербанк также открыл счета востро в рупиях в своем филиале в Индии, получив на это разрешение местного регулятора.

"Наличие таких счетов призвано повысить удобство обслуживания российских клиентов, в том числе банков, которые планируют проведение операций в данной валюте. Это очередной важный шаг в построении Сбербанком – основным провайдером расчетов рубль-рупия – надежной и удобной системы расчетов между странами", - отмечал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

ВТБ Индия
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