Агентство Минэнерго рассчиталось с индийскими партнерами в рупиях

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российское энергетическое агентство Министерства энергетики стало одной из первых отечественных организаций, которые провели операции по расчетам за услуги в рупиях с контрагентами в Индии, сообщает РЭА.

Предметом сделки стали услуги по оценке соответствия климатического проекта (КП) критериям международных добровольных стандартов, необходимые РЭА для проведения комплексной оценки возможности регистрации проекта в международной системе регистрации КП.

Расчетыс индийской компанией были проведены через счета в рупиях, открытых в Индии одним из российских банков.