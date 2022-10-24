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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Сбербанк получил разрешение от индийского регулятора на открытие спецсчетов в рупиях

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк открыл счета востро в рупиях в своем филиале в Индии, получил на это разрешение местного регулятора. Об этом сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы подтверждаем открытие счетов востро в рупиях в филиале банка в Индии. Соответствующее разрешение было получено от Резервного банка Индии", - сказал Попов.

"Наличие таких счетов призвано повысить удобство обслуживания российских клиентов, в том числе банков, которые планируют проведение операций в данной валюте. Это очередной важный шаг в построении Сбербанком – основным провайдером расчетов рубль-рупия – надежной и удобной системы расчетов между странами", - отметил зампред.

Ранее индийское издание Business Today со ссылкой на источники сообщило, что Сбербанк и ВТБ получили разрешение Резервного банка Индии на открытие специальных счетов востро для проведения внешнеторговых операций в рупиях.

У Сбербанка и ВТБ по одному филиалу в Индии, в Дели.

Сбербанк Индия Дели
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