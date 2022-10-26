"Юнипро" в III квартале увеличила производство электроэнергии на 32,6%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Электростанции ПАО "Юнипро" в III квартале 2022 года увеличили производство электроэнергии на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,1 млрд кВт.ч, следует из материалов компании.

Основной вклад в рост выработки внесла Березовская ГРЭС. В июле-сентябре 2021 г. электростанция не вырабатывала электроэнергию, выработка в III квартале текущего года составила 2,8 млрд кВт.ч.

Всего по итогам девяти месяцев 2022 г. "Юнипро" произвела 39,72 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 21,8% выше аналогичного показателя прошлого года.

Отпуск тепловой энергии в январе-сентябре 2022 г. составил 1,08 млн Гкал (-4,6%).

ПАО "Юнипро" в РФ принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.

Весной 2022 года Uniper заявил о приостановке новых инвестиций в РФ и возобновлении процесса продажи "Юнипро".