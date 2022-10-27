"Юнипро" в январе-сентябре получила 5,76 млрд рублей убытка по РСБУ

Убыток компания объяснила обесценением активов на 32 млрд рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Юнипро" по РСБУ за девять месяцев 2022 года составил 5,76 млрд рублей против чистой прибыли 12,11 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Ее выручка за отчетный период выросла на 21,9%, до 82,02 млрд руб.

Рост выручки обусловлен получением платежей по ДПМ за третий энергоблок Березовской ГРЭС и увеличением энергопотребления в РФ, говорится в сообщении "Юнипро".

Валовая прибыль выросла на 63,1%, до 25,8 млрд рублей.

Чистый убыток в компании объяснили проведенным в I квартале 2022 года обесценением активов в сумме 32 млрд рублей в результате изменения среднесрочного прогноза макроэкономических показателей на фоне геополитической обстановки.

ПАО "Юнипро" в России принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.

Весной Uniper заявил о приостановке новых инвестиций в России и возобновлении процесса продажи "Юнипро".