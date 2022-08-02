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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

"Юнипро" получила 1,9 млрд рублей полугодового убытка по МСФО

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года чистый убыток ПАО "Юнипро" составил 1,9 млрд рублей против чистой прибыли 8,49 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

EBITDA выросла почти в 1,5 раза, до 21,12 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 22,1% и составила 51,42 млрд рублей.

Себестоимость продаж оценивается в 54,74 млрд рублей. Таким образом, убыток от текущей деятельности "Юнипро" составил 2,53 млрд рублей.

В январе-июне на финансовые результаты компании оказывали влияние рост энергопотребления и снижения выработки ГЭС во II ценовой зоне (Сибирь), а также платежи за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС.

В I полугодии "Юнипро" сократила капзатраты до 2,16 млрд рублей (в 2,26 раза). В этот период компания продолжала модернизацию энергоблоков Сургутской ГРЭС-2.

ПАО "Юнипро" (до 22 июня 2016 года - ОАО "Э.ОН Россия") зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.

Отчетность по РСБУ "Юнипро" представила в конце июля.

ПАО "Юнипро" ожидает EBITDA по итогам 2022 годп на уровне 34-38 млрд рублей, говорится в презентации компании. Прежний прогноз предусматривал уровень 32-36 млрд рублей.

Компания скорректировала прогноз под влиянием сильных результатов I полугодия: высокой маржинальной прибылью от реализации электроэнергии и вкладом третьего энергоблока Березовской ГРЭС, говорится в презентации.

Ширина диапазона отражает сохранение влияния геополитических рисков во II полугодии 2022 года.

Во II полугодии на финансовые показатели компании будут влиять снижение маржинальности реализации электроэнергии и отнесение большей части годовых операционных расходов на оставшуюся часть года.

Также в "Юнипро" отмечают риск увеличения неплановой неготовности оборудования третьего блока Березовской ГРЭС и ухудшение макроэкономических показателей.

Юнипро Сургутская ГРЭС Березовская ГРЭС Сургут Uniper
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