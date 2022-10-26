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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Тайская JKN Global купила организатора конкурса "Мисс Вселенная"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская Endeavor Group Holdings Inc., владеющая различными активами в развлекательной сфере, продала фирму, которая проводит конкурс красоты "Мисс Вселенная", компании из Таиланда JKN Global Media Public Co. Ltd., пишет MarketWatch.

Сумма сделки не разглашается.

Эми Эммерих останется главным исполнительным директором фирмы, Пола Шугарт - президентом организатора конкурса.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года, его телетрансляции показывают в 165 странах мира. Долгое время совладельцем компании-организатора был Дональд Трамп. В 2002 году победительницей конкурса стала россиянка Оксана Федорова.

С начала 2022 года капитализация Endeavor упала на 38%, до $15,3 млрд.

"Мисс Вселенная - 2021"

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Обладательница титула "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху принимает корону из рук победительницы 69-го конкурса красоты Андреа МезыХарнааз Сандху принимает поздравления от других конкурсантокОбладательница титула "Мисс Вселенная-2021"Финалистки конкурса "Мисс Вселенная-2021"Харнааз Сандху во время традиционного дефиле в купальникахУчастницы конкурса красоты"Мисс Франция" Клеманс Ботино во время показа национального костюмаПредставительница России Ралина АрабоваУчастница из Испании Сара ЛойназУчастницы конкурса красоты
Обладательница титула "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху принимает корону из рук победительницы 69-го конкурса красоты Андреа Мезы
JKN Global Endeavor Group США Таиланд Эми Эммерих Пола Шугарт Дональд Трамп
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