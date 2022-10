Тайская JKN Global купила организатора конкурса "Мисс Вселенная"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская Endeavor Group Holdings Inc., владеющая различными активами в развлекательной сфере, продала фирму, которая проводит конкурс красоты "Мисс Вселенная", компании из Таиланда JKN Global Media Public Co. Ltd., пишет MarketWatch.

Сумма сделки не разглашается.

Эми Эммерих останется главным исполнительным директором фирмы, Пола Шугарт - президентом организатора конкурса.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года, его телетрансляции показывают в 165 странах мира. Долгое время совладельцем компании-организатора был Дональд Трамп. В 2002 году победительницей конкурса стала россиянка Оксана Федорова.

С начала 2022 года капитализация Endeavor упала на 38%, до $15,3 млрд.