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Представительница Мексики завоевала титул "Мисс Вселенная"

Представительница Мексики завоевала титул "Мисс Вселенная"
Фото: Rodrigo Varela/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная"-2021 стала представительница Мексики Андреа Меса, сообщает Associated Press.

Отмечается, что 26-летняя Меса изучала программирование и является профессиональным визажистом, она занимается экстремальными видами спорта и участвует в работе организацию, которые борются за права женщин.

На финальном этапе в борьбе за корону она обошла девушек из Бразилии, Перу, Доминиканской Республики и Индии.

Обладательница титула "Мисс Россия"-2019 Алина Санько не прошла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная".

Корону победительнице надела "Мисс Вселенная"-2019 Зозибини Тунци из ЮАР. В прошлом году конкурс не проводился из-за пандемии COVID-19.

Финал конкурса прошел во Флориде.

Мисс Вселенная

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