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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

AB InBev в III кв. нарастил выручку выше ожиданий и повысил годовой прогноз по EBITDA

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) в III квартале увеличил выручку лучше прогноза и повысил годовой прогноз роста EBITDA.

Выручка увеличилась до $15,09 млрд с $14,27 млрд в III квартале 2021 года, сообщила компания. Органический рост показателя составил 12,1%, в то время как аналитики ожидали роста на 10,2%, свидетельствует консенсус-прогноз, опубликованный компанией ранее.

Объем продаж в натуральном выражении повысился на 3,7% (органически), до 157,28 млн гектолитров, в том числе продажи пива - на 3,4%, до 137,8 млн (консенсус-прогноз роста общих продаж составлял 2,2%).

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Скорректированная EBITDA выросла на 6,5%, до $5,31 млрд, что также оказалось выше средней оценки аналитиков (+5,2%). Рентабельность EBITDA опустилась до 35,2% с 36,5% годом ранее под давлением курсовых разниц и роста стоимости сырья, а также увеличения инвестиций в маркетинг и бренды.

Чистая прибыль AB InBev выросла до $1,43 млрд с $250 млн годом ранее.

Компания повысила прогноз органического роста EBITDA в 2022 году до 6-8% с 4-8%. Прогнозный диапазон на среднесрочную перспективу остался неизменным (4-8%). Рост выручки по итогам 2022 года опередит рост EBITDA за счет благоприятного сочетания объема продаж и ценообразования, прогнозирует компания.

Акции AB InBev в ходе торгов в четверг прибавляют 6,6%.

AB InBev
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