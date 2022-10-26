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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Etalon в III квартале сократил продажи почти на 28%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в третьем квартале 2022 года сократил продажи на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,329 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Общий объем реализованной недвижимости уменьшился на 30,6% - до 66,987 тыс. кв. м.

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При этом в январе-сентябре 2022 года продажи группы снизились на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 42,649 млрд рублей, объем реализованной недвижимости упал на 33,7%, до 210,461 тыс. кв. м. Средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости возросла на 20% - до 276,9 тыс. рублей.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. По итогам 2021 года группа реализовала 446,48 тыс. кв. м. По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.

Etalon
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