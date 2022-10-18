Девелопер "Самолет" запланировал запустить собственный цифровой банк

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" планирует запустить собственный цифровой банк.

В структуре группы создано соответствующее юрлицо "Самолет Финансовые Технологии", следует из данных ЕГРЮЛ. Его возглавил Кирилл Гурбанов, ранее занимавший должность руководителя блока цифрового бизнеса МТС-банка.

В "Самолете" "Интерфаксу" рассказали, что на первом этапе банк будет предоставлять сервисы на инфраструктуре компаний-партнеров, а в дальнейшем планируется переход на собственные решения.

Первыми потребителями услуг банка станут клиенты "Самолета" - покупатели, которые ждут свои квартиры, и жители заселенных кварталов. В перспективе возможен выход на другие потребительские рынки.

В ближайшие планы входит запуск программы лояльности на основе виртуальной карты или счета, решений для удобных платежей за ЖКХ и оплаты услуг управляющей компании, страховые сервисы, продукты для инвесторов в жилую недвижимость, решения для аренды квартиры с постепенным выкупом и так далее.

"Создание собственного финтеха - логичный шаг в развитии экосистемы. Мы видим такие примеры, в основном, в секторе электронной коммерции, - отмечает Гурбанов (его слова передает пресс-служба). - Мы планируем запустить первые продукты в начале 2023 года".

ГК "Самолет" занимает 2-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.