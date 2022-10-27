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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Путин ожидает сокращения ВВП РФ в 2022 году на 2,8-2,9% и инфляции в районе 12%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8-2,9%, сообщил президент Владимир Путин.

"Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет в районе 5% (в годовом выражении - ИФ)", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

"Спад экономики будет в этом году примерно 2,8-2,9%", - привел он ожидания по динамике ВВП.

Как сообщалось, официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2022 году равняется 12,4%, по снижению ВВП - 2,9%. Прогноз ЦБ РФ по инфляции в 2022 году составляет 11-13%.

Владимир Путин ВВП инфляция
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