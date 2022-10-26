Инфляция в РФ с 18 по 24 октября составила 0,08%, годовая замедлилась до 12,9%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 18 по 24 октября 2022 года составила 0,08% после инфляции в 0,02%, 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие четыре недели, сообщил в среду Росстат.

С начала октября потребительские цены в РФ к 24 октября выросли на 0,16%, с начала 2022 года к 24 октября цены выросли на 10,64%.

Из среднесуточных данных Росстата за 24 дня октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 24 октября до 12,88% с 13,10% на 17 октября, 13,36% на 10 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

Цены на продукты

За неделю с 11 по 17 октября существенно выросли цены: на куриные яйца - на 1,9%, консервы овощные для детского питания - на 0,6%, мороженую рыбу и печенье - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на гречневую крупу - на 0,9%, сахарный песок - на 0,6%, пшеничную муку и пшено - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 1,5% (после роста на 1,2% неделей ранее), в том числе на помидоры - 5,6%, огурцы - 5,4%, бананы - 3,2%, свеклу - 1,5%, картофель - 0,1%. В то же время цены на яблоки снизились на 1,9%, лук - на 1,0%, морковь и капусту - на 0,2%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: телевизоры, сухие корма для домашних животных - на 0,6%, стиральные порошки, спички, сигареты с фильтром - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на смартфоны - на 0,7%, доски обрезные - на 0,6%, электропылесосы и джинсы для детей - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю увеличилась на 2,9% (неделей ранее - снизились на 3,9%).

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 сентября ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку с 8% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

На пресс-конференции по итогам заседания в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. "Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала тогда глава ЦБ.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), при этом он учитывает индексацию тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря, на 2023 год прогноз министерства по инфляции - 5,5%.

Практически все экономисты, опрошенные "Интерфаксом", ждут сохранения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Банка России в ближайшую пятницу, 28 октября, на уровне 7,5% (лишь один аналитик допускает снижение ставки на 25 п.п.).