Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Представители РФ и ООН обсудили проблему поставок российских удобрений и сельхозпродукции

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан.

"Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского Меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщил МИД РФ.

"В целом отмечалась необходимость практического изъятия российских продовольствия и удобрений из-под действия односторонних западных санкций как гуманитарных товаров в интересах снижения угроз в сфере глобальной продовольственной безопасности. С российской стороны был отдельно подчеркнут "пакетный" характер заключенных в Стамбуле 22 июля договоренностей, предполагающий их взаимосвязанную реализацию", - говорится в сообщении.

ООН Россия Ребека Гринспан Сергей Вершинин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Соллерс" до конца года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом

"Соллерс" до конца года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом

В Молдавии заявили, что "Газпром" еще не подтвердил объемы поставок на ноябрь

Ford продал долю в российском СП c группой "Соллерс"

Ford продал долю в российском СП c группой "Соллерс"

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 гг.

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 гг.

Минфин РФ разместил на аукционе максимальный объем ОФЗ за полтора года

Утвержден список банков, сделки "недружественных" нерезидентов с долями которых требуют разрешения

Утвержден список банков, сделки "недружественных" нерезидентов с долями которых требуют разрешения

Бывший зампред ФРС спрогнозировал короткую рецессию в США в конце 2023 года

Туроператоры сообщили о новом оживлении спроса на "карточные" туры за рубеж

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });