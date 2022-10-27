Представители РФ и ООН обсудили проблему поставок российских удобрений и сельхозпродукции

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан.

"Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского Меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщил МИД РФ.

"В целом отмечалась необходимость практического изъятия российских продовольствия и удобрений из-под действия односторонних западных санкций как гуманитарных товаров в интересах снижения угроз в сфере глобальной продовольственной безопасности. С российской стороны был отдельно подчеркнут "пакетный" характер заключенных в Стамбуле 22 июля договоренностей, предполагающий их взаимосвязанную реализацию", - говорится в сообщении.