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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Генсек ООН призвал срочно решать проблемы с экспортом удобрений из России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Для улучшения кризисной ситуации с продовольствием в мире необходимо в срочном порядке решать проблемы с поставками удобрений, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

"Очень важно продолжать устранять все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений и их ингредиентов, в том числе аммиака", - отметил генсек ООН.

"В этом году в мире достаточно еды, но проблема заключается в ее распределении. Если ситуация с удобрениями на рынке не будет стабилизирована, то следующей проблемой могут стать сами поставки продовольствия", - сказал он.

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Вместе с тем, он указал и на другие глобальные мировые проблемы, в частности на борьбу с изменением климата, которую, по его мнению, следует сделать "приоритетом каждого правительства и каждой международной организации".

Он добавил, что "наш мир зависим от ископаемого топлива" и что объемы выбросов углекислого газа в мире рекордно растут. По его словам, нужны срочные действия в этой сфере, в частности введение налога на сверхприбыль компаний, занимающихся добычей ископаемых видов топлива.

"Я призываю все развитые страны облагать налогом сверхприбыль компаний, добывающих ископаемые виды топлива", - сказал Гутерриш с трибуны Генассамблеи ООН.

Кроме того, он подчеркнул, что мир ведет борьбу и с новыми проблемами и вызовами: все больше людей сталкиваются с бедностью и голодом в мире, число военных конфликтов растет. "Наш мир в опасности, он парализован", - отметил генсек ООН.

Он добавил, что единственный выход - это глобальное сотрудничество и диалог, поэтому нужно "работать как единое целое, как коалиция всего мира, как объединенные страны".

ООН Антониу Гутерриш Россия
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