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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Эстония вводит дополнительные запреты на российские товары

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Эстонии с 9 января начинают действовать дополнительные запреты на ввоз российских товаров.

"9 января завершается переходный период санкций, введенных Европейским союзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из Российской Федерации, и с понедельника их ввоз в Европейский союз будет запрещен", - сообщили "Интерфаксу" в Налогово-таможенном департаменте страны.

"С 9 января также закончится переходный период для санкционных товаров, по которым контракты на поставку были заключены до 7 октября. По состоянию на понедельник запрещено ввозить из России несколько (видов) потребительских товаров, в том числе косметику, моющие и чистящие средства, одежду, обувь и т.д., как физическим, так и юридическим лицам", - сказала начальник управления запретов и ограничений в сфере социальной защиты таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус.

Запрещенные предметы должны быть возвращены с границы, оставлены или конфискованы.

В число запрещенных товаров включены, например, сигары, сигариллы, сигареты; изделия из чугуна и стали; косметика и средства по уходу за волосами (например, шампуни); средства по уходу за полостью рта (например, зубная паста, зубная нить); бритвенное оборудование, в том числе используемое до и после бритья; моющие и чистящие средства (например, мыло); различные пластмассовые изделия: упаковочные материалы, трубы, шланги, строительные материалы; различная бумажная продукция; женская и женская одежда; обувь; инструменты.

Эстония Пирет Тинкус
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