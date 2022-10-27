Кредиторы решили взыскать с НК "Дулисьма" еще более 88 млрд рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Кредиторы принадлежащей бизнесмену Алексею Хотину нефтяной компании "Дулисьма" подали в октябре в Арбитражный суд Москвы требования на 88,2 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, поступили два требования признанного банкротом банка "Югра" на сумму 49,3 млрд рублей и 34,4 млрд рублей, а также МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 - на сумму 4,5 млрд рублей.

Проверить обоснованность этих требований суд планирует 13 декабря.

Арбитражный суд Москвы 9 сентября уже включил в реестр кредиторов "Дулисьмы" 13,2 млрд рублей задолженности по налогам. В частности, в реестр включено требование Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 в размере 4,1 млрд рублей основного долга, 5,6 млрд рублей пеней и 3,5 млрд рублей штрафов.

Столичный арбитраж 9 сентября по заявлению МИФНС по КН №2 в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в НК "Дулисьма". Суд утвердил временным управляющим Александра Золотухина, его отчет о проделанной работе назначен на 15 марта 2023 года.

При подаче заявления о банкротстве ФНС просила ввести в отношении должника процедуру наблюдения, включить требования МИФНС по КН №2 в размере 32,6 млрд рублей в реестр кредиторов компании.

На заседании в январе 2022 года уполномоченный орган уточнил размер требований к АО "НК Дулисьма", размер задолженности, подлежащий признанию обоснованным и включению в реестр должника, составляет 28,3 млрд рублей, отмечается в определении суда.

Это повторное заявление налогового органа, оно поступило в суд 27 июля 2021 года.

18 октября 2021 года Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу МИФНС по КН №2 и банка "Югра" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 20 июля прекратил производство по первому заявлению налогового органа от декабря 2020 года.

НК "Дулисьма" - недропользователь Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Оно подключено к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. Запасы нефти месторождения оцениваются в 42 млн тонн.

Компания была одним из основных нефтедобывающих активов Алексея Хотина, который в настоящее время проходит по уголовному делу о растрате 7,5 млрд рублей. Ему вменяется особо крупная растрата средств банка "Югра", у которого ЦБ отозвал лицензию в 2017 году.

Банк "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов также пытался банкротить "Дулисьму". Основанием для заявления послужила задолженность компании по 12 договорам поручительства, заключенным банком и НК "Дулисьма" в 2017 году для обеспечения исполнения обязательств "Саратовнефтедобычи" перед "Югрой". Однако суд прекратил производство по этому заявлению.

Другим крупным кредитором "Дулисьмы" является Россельхозбанк, который ходатайствовал о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако суд отказал ему в удовлетворении ходатайства. По данным СМИ, РСХБ в 2014 и 2016 годах выдал компании кредиты на 80 млрд рублей.