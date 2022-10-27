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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро понижаются на Московской бирже в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца.

Курс доллара США составил 61,26 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 49,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,51 руб./EUR1, подешевев на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,78 копейки - до 61,37 рубля. Курс китайского юаня снизился к середине дня на 9 копеек - до 8,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на дневных торгах под воздействием нескольких благоприятных факторов. Поддержку его котировкам оказывает растущая нефть и спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль.

Европейский центробанк по итогам заседания в четверг вновь повысил ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.).

По итогам сентябрьского заседания регулятор предпринял аналогичный шаг и заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

Пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард состоится в 15:45 по московскому времени.

В пятницу состоится заседание Банка России. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. ЦБ в сентябре, снизив ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,50%, не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях. Перед октябрьским заседанием Банк России также воздержался от дополнительных сигналов.

При принятии решения по ставке в октябре регулятор учтет динамику инфляции, инфляционных ожиданий и рост ставок на рынке, заявил на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Для нас важными точками являются инфляционные ожидания, которые в августе-сентябре шли наверх по населению, по предприятиям, ценовые ожидания перестали снижаться. Сейчас мы получим эти точки до заседания совета директоров. Это будет также важным фактором при принятии решения", - сказал он.

Инфляционные ожидания

Ценовые ожидания предприятий в октябре выросли, достигнув уровней начала 2021 года, сообщил ранее Банк России. Инфляционные ожидания населения РФ в октябре, по данным опроса "инФОМ", увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре. При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась до 18,2% с 21,5% в сентябре и 20,5% в августе.

Регулятор в сентябре высказывал обеспокоенность тем, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне, несмотря на снижение инфляции.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 24 октября 2022 года замедлилась до 12,88% с 13,10% на 17 октября, 13,36% на 10 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

Цены на нефть

Нефтяные котировки продолжают расти днем в четверг, реагируя на ослабление курса доллара и снижение запасов бензина в США. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени подорожали на 0,32% - до $96 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,38% - до $88,24 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 2,3%, WTI - на 3% благодаря падению курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в среду потерял 1,2%, а за два дня падение превысило 2%.

Также в среду из доклада Минэнерго США стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

Оценки аналитиков

"На валютном рынке торги по доллару в последнюю неделю проходят в диапазоне 60,7-62,0 руб. При этом за последние дни доллар хоть и немного укрепился, однако это выражается лишь в сужении указанного диапазона за счет подъема нижней границы, тогда как отметка 62 руб. остается для доллара недоступной. Фактор налогового периода уже во многом отыгран рынком, а решение на предстоящем заседании ЦБ вряд ли окажет заметное влияние на торги при любом сценарии. После проведения финальных платежей в бюджет (налог на прибыль в пятницу) можно ожидать, что доллару станет чуть легче тестировать уровень в 62 руб. Однако для этого американской валюте понадобятся более существенные драйверы с внешнего рынка, где в последние дни несколько ослабли ожидания жесткой позиции ФРС, а вместе с этим покупки USD сменились его продажами. В четверг интерес вызывает заседание ЕЦБ по ставке. Основной сценарий в виде подъема ставки на 75 б.п. уже заложен в рынки и не станет сюрпризом для участников торгов. Внимание инвесторов будет приковано к сигналам ЕЦБ в отношении дальнейших действий до конца года", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Прохождение пика налогового периода продолжает оказывать давление на рубль. Тем не менее официально октябрьский налоговый период еще не завершен - в пятницу компаниям еще предстоит уплатить налог на прибыль. Сейчас поддержку рублю оказывают также заметно выросшие цены на нефть. Тем не менее в пятницу после окончания налогового периода и в преддверии выходных рубль, вероятно, ослабится. В целом для курса пары "доллар-рубль" пока сохраняет свою актуальность диапазон 60,90-62,15 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на "Мосбирже" немного прибавляет по отношению к доллару, продолжая придерживаться диапазона 60 - 62. Сегодня какой-то значимой активности, вероятно, не будет. Фокус внимания инвесторов смещается в сторону предстоящего заседания ЦБ РФ, которое пройдет в пятницу. Неожиданные изменения по ключевой процентной ставке или заявления со стороны ЦБ РФ потенциально могут повысить волатильность торгов на российском валютном рынке", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-3 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая выросла на 3 базисных пункта - до 8,38% годовых. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,98% и 8,03% годовых, ставки на сроки 1 и 3 месяца - на отметках 8,18% и 8,3% годовых соответственно.

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