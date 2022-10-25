Инфляционные ожидания россиян в октябре продолжили рост, увеличившись до 12,8%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в октябре продолжили расти, увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет в ближайшую пятницу.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что регулятор при принятии решения по ставке 28 октября учтет динамику инфляции, инфляционных ожиданий и рост ставок на рынке.

"Для нас важными точками являются инфляционные ожидания, которые в августе-сентябре шли наверх по населению, по предприятиям, ценовые ожидания перестали снижаться. Сейчас мы получим эти точки до заседания совета директоров. Это будет также важным фактором при принятии решения", - добавил Заботкин.

Ценовые ожидания предприятий в октябре выросли, достигнув уровней начала 2021 года, сообщил ранее ЦБ. В сентябре регулятор также отмечал некоторое увеличение краткосрочных ценовых ожиданий предприятий, которое произошло впервые после пяти месяцев снижения.

Банк России беспокоит сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне, несмотря на снижение инфляции, заявила в середине сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В сентябре инфляционные ожидания населения выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень.

Годовая инфляция в РФ на 17 октября, как следует из данных Росстата, замедлилась до 13,10% с 13,36% на 10 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.