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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Убыток Mastercard в связи с уходом из РФ во втором квартале составил $26 млн

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Убыток Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России во втором квартале составил $26 млн, говорится в отчетности компании.

Общие расходы составили $33 млн и в основном были связаны с дополнительными тратами на сотрудников, отмечают в компании. Часть этих расходов была компенсирована прибылью в размере $6 млн.

Убыток Mastercard в связи с уходом из РФ за 2022 год может оставить $37 млн, прогнозируют в компании.

Выручка Mastercard по итогам второго квартала увеличилась до $5,5 млрд, что 21% больше чем за аналогичный период прошлого года ($4,5 млрд). Чистая прибыль выросла до $2,3 млрд, что на 10% больше, чем во втором квартале 2021 года (с $2,1 млрд).

Как сообщалось, убыток Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России в первом квартале составил $4 млн. Большая часть расходов компании была связна с резервами по остаткам средств клиентов, на которых были наложены санкции.

В начале марта Mastercard заявила о приостановке работы в России в связи с ситуацией на Украине. С 10 марта карты Mastercard, выпущенные в России, не работают за рубежом и не принимаются к оплате в иностранных интернет-магазинах. На территории страны такие карты продолжают работать, так как операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). По итогам 2021 года Mastercard получила около 4% выручки из России.

Mastercard
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