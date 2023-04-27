Mastercard увеличила квартальную выручку на 11%, лучше прогноза

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку на 11%, однако ее чистая прибыль уменьшилась на 10%.

Выручка компании в январе-марте составила $5,75 млрд против $5,17 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $5,64 млрд.

"Результаты компании отражают сохранение устойчивых потребительских расходов и продолжающееся восстановление зарубежных путешествий", - отметил главный исполнительный директор Mastercard Майкл Мибах.

Общий объем платежей в местных валютах с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале на 15%, до $2,1 трлн, объем трансграничных сделок увеличился на 35%.

Чистая прибыль Mastercard в первом квартале составила $2,36 млрд по сравнению с $2,63 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,47 с $2,68.

Снижение прибыли связано с ростом операционных расходов, а также увеличением нереализованного убытка в результате падения стоимости некоторых ценных бумаг в портфеле компании.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,8 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, находившийся на уровне $2,71 на акцию.

В прошедшем квартале Mastercard выкупила 8 млн собственных акций на общую сумму $2,9 млрд.

С начала 2023 года капитализация компании выросла на 6,2%.